شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور الإرهابي الباكوتشي في الاختيار 2 .. المفتي يكشف حُكم إطلاق اللحية لرجال الأمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد ظهور شخصية محمد السيد الباكوتشي رائد الشرطة السابق، الذي حاول تأسيس خلية إرهابية مع آخرين، في مسلسل «الاختيار 2» إلى أذهان المشاهدين القضية المعروفة إعلاميا بـ«الضباط الملتحين».

وحسب تحقيقات النيابة العسكرية في القضية، فإن الباكوتشي صدر في حقه قرار من مديرية أمن الشرقية عام 2012 بإحالته للاحتياط، بعد أن كشفت تحريات قطاعي الأمن الوطني والتفتيش أنه صاحب أفكار متطرفة، ومطالبته وزارة الداخلية ومعه عدد من الضباط وأمناء الشرطة بالتصريح لهم بإطلاق اللحى.

وفي هذا السياق، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تساؤل حول قضية إطلاق رجال الأمن لـ«اللحية».

وقال إن «إطلاق اللحية أمر مختلف عليه بين العلماء، وهذا الخلاف يتراوح بين الإلزام والوجوب، وبين السنة والعادة».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن بعض العلماء يقولون إن إطلاق اللحية واجبا، وبعضهم يقول سنة عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن إطلاق اللحية عادة.

وأضاف مفتي الجمهورية أننا وجدنا أكابر العلماء الثقات التقاة من مشايخنا لا يطلقون لحاهم، والأمر المختلف فيه كمثل هذه الحالة لا ينكر على من يحلق لحيته.

وأكد مفتي الجمهورية أن المؤسسات العسكرية والمدنية تعد بمثابة ولي الأمر الرافع للخلاف، إذا أمرت بحلقها لكونه أحد الأقوال الفقهية المعتبرة، موضحا أن من يلتحق بالشرطة والجيش ملزم بقواعد حاكمة وعادات راسخة في أن اللحية ممنوع إطلاقها في هذه الجهات من الجيش والشرطة.