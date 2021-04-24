شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تكشف سر حبها للأتاري: «جوزي لف 3 ساعات في العتبة عشان يجبلي لعبة الطيارات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن عشقها لألعاب «الأتاري» التي كانت منتشرة ضمن جيل الثمانينات من القرن الماضي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج «رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنها كانت تعشق لعبة «الطائرات وماريو» التي كانت منتشرة ضمن ألعاب الأتاري.

وتابعت الفنانة أيتن عامر أن زوجها يعرف مدى عشقها لألعاب الأتاري وقام بشراء جهاز أتاري لها، وقام بالبحث عن تلك اللعبة لمدة 3 ساعات في العتبة.

واضافت أيتن عامر، إن سرها دائما ما يكون مع والدتها وأخواتها، وأصدقائها المقربين جدا.

وأكدت أنها تعرضت لحالات إفشاء لأسرارها من جانب البعض قائلة: «محدش بيتعلم ببلاش».

وتابعت الفنانة أيتن عامر، أن في بعض الأحيان قد تؤثر حياتها الشخصية على العمل، وعندما تشعر بالحزن تلجأ إلى سماع الموسيقي بصوت مرتفع.

وكشفت الفنانة أيتن عامر أنها شخصية صبورة لأبعد الحدود قائلة: «بصبر لحد ما أجيب أخرى»