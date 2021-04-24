حدث ليلاً| واشنطن تدعو للتعاون لحل أزمة سد النهضة.. وانقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 676 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالات حتى اليوم.

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مصرع شخص وإصابة 18 آخرين بطريق جنوب البحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون في انقلاب اتوبيس بطريق الشلاتين برنيس تم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي وتولت النيابه التحقيق.

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عوض تاج الدين: تطعيم كورونا لا يمنع الإصابة لكنه يخفف الأعراض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا تنفسي وينتشر في الجسم، وأعراضه في الموجة الثالثة لا تختلف عن الأعراض الماضية.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن تطعيم كورونا لا يمنع الإصابة بكورونا، ولا يمنع العدوى، ولكنه يقلل من حدة المرض والمشاكل الخطيرة الناتجة في الجهاز التنفسي الناتج عن الفيروس.

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زايد: تصنيع أول 5 مليون جرعة محليًا من لقاح ساينوفاك الصيني خلال شهرين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك عدم عدالة في توزيع لقاحات فيروس كورونا عالميًا، موضحة أن هناك 12 دولة في العالم هي التي حصلت على معظم اللقاحات المتاحة عالميًا لأنها متحكمة في عمليات التصنيع.

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واشنطن تدعو مصر وإثيوبيا والسودان للتعاون لحل أزمة سد النهضة

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء الجمعة، قادة مصر والسودان وإثيوبيا "للتعاون لحل أزمة سد النهضة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

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زايد: شحنة لقاحات جديدة من الصين في 27 أبريل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اتفاقية تصنيع لقاح سينوفاك، مهمة، وهي بداية تصنيع اللقاحات في مصر وليس نهايتها، مشددة على أن مصر تنوع مصادر الحصول على اللقاح، وسوف نحصل على شحنة جديدة من الصين يوم 27 من أبريل، وسوف نحصل الشهر المقبل على كمية كبيرة من اللقاحات ضمن منظومة كوفاكس.

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​ارتفاع حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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هل تشمل امتحانات النقل في أبريل مقررات مارس؟ وزارة التعليم تجيب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة الامتحان المجمع لشهر أبريل الجاري لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي لا تشمل أجزاء المقرر الدراسي لشهر مارس الماضي، موضحة أن الأسئلة في اختبار شهر أبريل فيما تم الإعلان عنه من مقررات فقط.

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عمرو أديب يكشف تطورات قضيته مع الفنان محمد رمضان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محاميه طارق جميل سعيد تقدم أول أمس بعدد 4 بلاغات للنيابة العامة ضد الفنان محمد رمضان، مضيفًا: "كان هناك تعدي واضح على شخصي، شايف غطرسة وهاخد حقي بالقانون".

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عوض تاج الدين: نشهد زيادة يومية في أعداد إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إننا نشهد زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا سواء مسجلة رسمية أو حالات تعالج خارج ذلك.

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إصابة والد هند عبد الحليم بفيروس كورونا

طلبت الفنانة هند عبد الحليم، من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدها عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

ونشرت هند، صورة والدها، عبر حسابها على إنستجرام: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، ربنا يشفيك ويطمنا عليك يا رب، أنت ونهال وفرح".

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٧٢ حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا بالوادي الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، عن رصد ٧٢ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضي ليصل إجمالي عدد المصابين لـ ٦٢٩ حالة إيجابية منذ يناير الماضي وتعافى ٣٤ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ٤٠٤ حالة، فيما أعلنت اللجنة عن وفاة حالة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٥٤ حالة وفاة.

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ضبط 45 شيشة وتحرير 23 محضر كمامات في بني سويف

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، في غلق عدد من المحلات التجارية، والتحفظ على 45 نارجيلة "شيشة"، وعدد من الطاولات والمقاعد البلاستيكية من عدد من المقاهي المخالفة.

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الحشيش والخمر لا يبطلان الصيام.. أغرب 5 فتاوى في رمضان

كثيرًا ما يصاحب شهر رمضان العديد من الفتاوى الغريبة والآراء الشاذة، التي تثير الجدل أحيانا، والسخرية أحيان أخرى، وعلى الرغم من أن بعضها يكون سليمًا تمامًا، إلا أنه يصطدم مع معتقدات الناس خاصة عندما يتعلق بأمر يدركون تمامًا أنه محرم ثم يفاجئهم شيخهم بأنه لا يبطل الصوم، مثلما فعلت فعلت فتوى للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.

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الولايات المتحدة ترفع تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون

رفعت السلطات في الولايات المتحدة يوم الجمعة تعليق استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون بعد "مراجعة سلامة شاملة" أثارتها تقارير عن حدوث جلطات خطيرة.

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روسيا تغلق 3 مناطق في البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية، اعتبارا من مساء اليوم السبت.

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