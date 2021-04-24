"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. ووزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 45 حالة جديدة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادات في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في سوهاج ليست حادة أو مقلقة ومنتطمة أسبوعيًا، مضيفة: "أنا منزعجة من تناول السوشيال ميديا الغير واقعي للأخبار غير الدقيقة بشأن الوضع الوبائي في مدن الصعيد".

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

"زيادات ليست مقلقة".. وزيرة الصحة تكشف عن الوضع الوبائي في سوهاج

‪محافظ أسوان: إجراءات حاسمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الهلال الأحمر المصري: تنفيذ عملية مكبرة لتعقيم مساجد في 10 محافظات

وزير التعليم يكشف موقف الطلاب المصابين بكورونا في الامتحانات الشهرية

عوض تاج الدين: تطعيم كورونا لا يمنع الإصابة لكنه يخفف الأعراض

إصابة والد هند عبد الحليم بفيروس كورونا

محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث إجراءات مكافحة كورونا

صحة جنوب سيناء: وضع كورونا مطمئن

حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية.. 5 أعراض لـ كورونا لا تتجاهلها

فرنسا تعلن عن تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

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مقتل 13 مريضا بكورونا جراء حريق في مستشفى بالهند

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