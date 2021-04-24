شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وزارة الرى للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت وزارة الموارد المائية والرى، بعدد من الإجراءات لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات " الصيف " لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى تم وضعها.

1- التأكيد على إلتزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 305 الصادر ديسمبر2020.

2- تم التصريح بزراعة الأرز الموسم الحالى فى 9 محافظات ، بمساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان .

3- تم اضافة مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، و150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

4- لجنة إيراد النهر فى حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النيل.

5- تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة .

6- محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه .

8- زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.