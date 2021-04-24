شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات شهر أبريل لطلاب المعاهد الأزهرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، أعمال الامتحانات شهر أبريل لطلاب المعاهد الأزهرية، والتى تستمر حتى نهاية الشهر، بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى لجميع المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية والخاصة والشعبة الإسلامية.

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية، استعداداته لانطلاق امتحانات شهر أبريل من العام الدراسى 2020-2021، وأعلنت جميع المناطق الأزهرية جداول الامتحانات، وذلك بعد قرار القطاع بمنح حرية وضع الجداول للمناطق بما يناسبهم، كما تم توزيع كافة المطهرات وأدوات التعقيم على جميع المعاهد تمهيداً لانطلاق الاختبارات.

وتقرر أن تختتم الامتحانات بنهاية الشهر الجارى مع التشديد على مراجعة أسئلة الامتحانات لغويا ومراعاة علامات الترقيم بها، على أن تكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بالمنهج الشهرى المقرر، وتكون مكتوبة على الكمبيوتر مع مراعاة كتابة الآيات القرآنية بخط المصحف، وعدم الكتابة بخط اليد مطلقا، على أن تكون مراجعة الأسئلة من موجه المادة والموجه العام ومدير الإدارة قبل طباعتها.