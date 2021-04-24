شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام موافي: «51 سن سيء لدى السيدات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن سن الـ 51 «سن رزل جدا» لدى السيدات.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن اختلاف الأطباء عن عدم معاناة المريض من مشاكل صحية فالأصدق في تلك الحالة هو الطبيب المعالج للمريض.

وتابع الدكتور حسام موافي أن سن الـ 51 في السيدات يعانين الكثير منه من أمراض، لا سيما أنه يرتبط بانقطاع الطمث لدى السيدات، وهنا تحدث عدد من المشاكل الصحية لديهن.