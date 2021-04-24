شكرا لقرائتكم خبر عن في جنازه مهيبة تشييع جثمان مدير أوقاف قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جنازه مهيبه ضمت آلاف المشيعين، تم تشييع جثمان الشيخ أحمد محمد القط، مديرعام إدارة أوقاف قلين، وذلك بمقابر العائله بمدينة قلين، وحضر تشييع الجثمان العديد من رجال وعلماء وزارتي الأوقاف والأزهر والقيادات التنفيذيه والشعبيه بمركز ومدينة قلين.

وفي كلمه مؤثره ألقاها صديقه الشيخ عبدالناصر بليح، أحد علماء الأوقاف رثاءا للفقيد عند دفنه تحدث عن حسن خاتمة هذا الفقيد حامل القرأن الكريم، الذي مات صائماً في شهر القرأن ودفن يوم الجمعة وقد وردت روايات صحيحة تدل على أن ذلك من حسن خاتمة العبدالمسلم، وأكد أنه كا دمث الخلق فقد كانت تتجسد فيه أخلاق الإسلام الذي نادي بها صاحب الخلق العظيم سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وقال: لقد زاملت ورافقت هذا الرجل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وعملت معه في حقل الدعوة والمساجد تارة كان مفتشاً للمتابعة واناإمام وخطيب وتارة كان مديراً للإدارة وأنا مديراً للمتابعة ومفتشاً عاماً بالوزارة ورئيساً للتفتيش بالوجه البحري وتارة أخرى عملت معه مفتشاً وكبير مفتشين وما رأيت هذا الرجل ظلم أحداً ولكنه وقف في وجه الظلم حتي أنه لينصف العامل، ودعا له والحضور بالرحمه والمغفره.

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