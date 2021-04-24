شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: شركة تعرض 400 مليون دولار لتطوير «الحديد والصلب» ونريد الشفافية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن احدي الشركة ، كانت قد تقدمت بعرض فني، وطلبت من وزارة قطاع الأعمال تحديد موعد اجتماع لمناقشة تطوير شركة الحديد والصلب، بحضور الشريك الفني الذى سيقوم بالتطوير.

تابع بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدير الإقليمي للشركة قال إن الشركة أرسلت يوم الإثنين الماضي خطاب ضمان بنكي للوزارة من بقيمة 400 مليون دولار، وهو ما يعد 4 أضعاف القيمة التي طلبتها الوزارة للمرحلة الأولى من تطوير الشركة.

وأوضح أن الشركة تلقت ردًا من أحد مستشاري هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه يجرى التنسيق حاليًا مع مكتب الوزير لترتيب الاجتماع.

وتابع مصطفى بكري أن شركة الحديد والصلب أصدرت بيان أول يوم الأربعاء قالت فيه إن الشركة لم تقدم مستندات عرضها لتطوير الشركة، الذي يبلغ 400 مليون دولار، وأنها لم تقدم قائمة الشركات التي ستشاركها في عملية التطوير، واختتمت الحديد والصلب بيانها بتأكيد سير إجراءات التصفية في مجراها الطبيعي.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري أن يعرف الجميع حقيقة ما يجري داخل شركة الحديد والصلب، كما يجب أن تكون هناك شفافية في مثل تلك الأمور.