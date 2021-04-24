شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللجنة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك للوقوف على الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، والإعداد للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى من المنتظر الانتهاء منها واعلانها خلال الشهور القليلة القادمة.

وفى التقرير التالى نرصد خطة عمل اللجنة .

1- تتضمن 5 محاور وهى الإطار التشريعي خاصة في ظل صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وما يتضمنه من مواد تتعلق بالبلاستيك من مراحل التصنيع والتداول والتدوير والتخلص.

2- رفع الوعى البيئى من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة واللقاءات مع أصحاب المصلحة.

3- اعداد قاعدة بيانات تسهل عملية التواصل والإعداد لحملة توعية لمخاطر البلاستيك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر .

4- التعاون مع المشروعات الأجنبية المهتمة بمواجهة مشكلة المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص ومنها عقد تحالف مع 8 شركات كبرى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن المسئولية الممتدة للمنتج.

5- تبني مبادرات المجتمع المدنى في العديد من المناطق كالزمالك واعلان مدينة دهب خالية من البلاستيك.

6-إطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعى الشباب كجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

7-دراسة نماذج لتجارب لدول مختلفة وقابليتها للتطبيق في الحالة المصرية، والاطار القانوني من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

8-تحديد احتياجات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة ، والإجراءات الواجب اتخاذها في ظل قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية.

9- بحث الدروس المستفادة من المبادرات التي تمت بالتعاون مع المجتمع المدنى والسلاسل التجارية وتجار التجزئة، والآثار الاجتماعية لتطبيق الاستراتيجية وآليات تقليل مخاوف المصنعين والمستهلكين.

10- بحث تطبيق الاستراتيجية على مراحل في المحافظات بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة.

11- توفير الأدوات الاقتصادية الخضراء والآليات المحفزة للشركات و اعداد قائمة بأفضل الشركات بيئيا أو الحصول على العلامة الخضراء والتي تخلق لها ميزة تنافسية في السوق المحلي والعالمي.