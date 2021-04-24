شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكبارى التى سيتم إنشاؤها بتقاطعات محور الوفاء والأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة محور شينزو ابى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد من الكبارى بتقاطعات المحور وكذلك محور جوزيف تيتو.. نعرضها فى النقاط التالية.

1-سيتم انشاء 4 كبارى على مسار محور شنزو ابى بمدينة نصر " محور الوفاء والأمل".

2- انشاء كوبرى بتقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المامون.

3- انشاء كوبرى شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل.

4- كوبرى تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل.

5- كوبرى تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والأمل.

6- تكلفة انشاء الكبارى الاربعة 850 مليون جنيه.

7- سيتم انشاء 2 كوبرى تقاطع جوزيف تيتو بتكلفة 200 مليون جنيه

يذكر أنه يتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية.