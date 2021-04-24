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تعرف على الكبارى التى سيتم إنشاؤها بتقاطعات محور الوفاء والأمل

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة محور شينزو ابى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد من الكبارى بتقاطعات المحور وكذلك محور جوزيف تيتو.. نعرضها فى النقاط التالية.

 

1-سيتم انشاء 4 كبارى على مسار محور شنزو ابى بمدينة نصر محور الوفاء والأمل".

 

2- انشاء كوبرى بتقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المامون.

 

 3- انشاء كوبرى شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل.

4- كوبرى تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل.

5- كوبرى تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والأمل.

6- تكلفة انشاء الكبارى الاربعة 850 مليون جنيه.

 7- سيتم انشاء 2 كوبرى تقاطع جوزيف تيتو بتكلفة 200 مليون جنيه

 

يذكر أنه يتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

 

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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