شكرا لقرائتكم خبر عن "باليوم والتاريخ".. تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، على موعد خلال الأشهر المتبقية من عام 2021، مع عدد من الأعياد الرسمية والإجازات الرسمية، و"الخليج 365" يرصدها باليوم والتاريخ كالتالى:

- الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

- السبت 1 مايو: عيد العمال

- الاثنين 3 مايو: عيد شم النسيم

- الخميس 13 مايو حتى السبت 15 مايو: عيد الفطر المبارك

- الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

- الاثنين 19 يوليو: وقفة عيد الأضحى

- الثلاثاء 20 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو: عيد الأضحى المبارك

- الجمعة 23 يوليو: عيد الثورة

- الاثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية

- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

- الاثنين 18 أكتوبر: المولد النبوى الشريف