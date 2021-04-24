شكرا لقرائتكم خبر عن "باليوم والتاريخ".. تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيكون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، على موعد خلال الأشهر المتبقية من عام 2021، مع عدد من الأعياد الرسمية والإجازات الرسمية، و"الخليج 365" يرصدها باليوم والتاريخ كالتالى:
- الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء
- السبت 1 مايو: عيد العمال
- الاثنين 3 مايو: عيد شم النسيم
- الخميس 13 مايو حتى السبت 15 مايو: عيد الفطر المبارك
- الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو
- الاثنين 19 يوليو: وقفة عيد الأضحى
- الثلاثاء 20 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو: عيد الأضحى المبارك
- الجمعة 23 يوليو: عيد الثورة
- الاثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية
- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة
- الاثنين 18 أكتوبر: المولد النبوى الشريف