أخبار مصر

"باليوم والتاريخ".. تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية 2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "باليوم والتاريخ".. تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، على موعد خلال الأشهر المتبقية من عام 2021، مع عدد من الأعياد الرسمية والإجازات الرسمية، و"الخليج 365" يرصدها باليوم والتاريخ كالتالى: 

 

 

- الأحد 25 أبريل:  عيد تحرير سيناء

 

- السبت 1 مايو: عيد العمال

 

- الاثنين 3 مايو:  عيد شم النسيم

 

- الخميس 13 مايو حتى السبت 15 مايو: عيد الفطر المبارك

 

- الأربعاء 30 يونيو:  ثورة 30 يونيو

 

- الاثنين 19 يوليو:  وقفة عيد الأضحى

 

- الثلاثاء 20 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو:  عيد الأضحى المبارك

 

- الجمعة 23 يوليو: عيد الثورة

 

- الاثنين 9 أغسطس:  رأس السنة الهجرية

 

- الأربعاء 6 أكتوبر:  عيد القوات المسلحة

 

- الاثنين 18 أكتوبر:  المولد النبوى الشريف

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا