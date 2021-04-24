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إصابة طالب وربة منزل في انقلاب توك توك بقرية الكوادي في مطاي بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طالب وربة منزل، في حادث انقلاب توك توك، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية الكوادي بمركز مطاي، شمال المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب توك توك بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية الكوادي، بمركز مطاي، شمال المنيا.

تسبب الحادث في إصابة كيرلس فوزي عياد، 12 سنه، طالب، وايريني نبيل جرجس، 29 سنه، ربة منزل، مقيمان بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين، إلى مستشفي مطاي المركزي، وتحرر محضر بالحادث .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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