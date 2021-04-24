شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالب وربة منزل في انقلاب توك توك بقرية الكوادي في مطاي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طالب وربة منزل، في حادث انقلاب توك توك، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية الكوادي بمركز مطاي، شمال المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب توك توك بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية الكوادي، بمركز مطاي، شمال المنيا.

تسبب الحادث في إصابة كيرلس فوزي عياد، 12 سنه، طالب، وايريني نبيل جرجس، 29 سنه، ربة منزل، مقيمان بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين، إلى مستشفي مطاي المركزي، وتحرر محضر بالحادث .