شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: أعداد الإصابات بكورونا تتزايد لكن الوضع تحت السيطرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا، لكن الأوضاع مستقرة في جميع المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم متابعة المصابين في جميع المحافظات لحظة بلحظة، موضحا أن نسب الإشغال اليوم على مستوى الجمهورية بلغت 38% في الأقسام الداخلية.

وكشف غنيمة عن أنه يوجد اليوم 123 ألف سرير شاغر في المستشفيات، و 2000 سرير شاغر في غرف الرعاية المركزة في محافظات، مؤكدا أن الوضع مستقر في محافظات قنا، وسوهاج، والصعيد.

وعن وجود شكاوى من الرقم المختصر 105 المخصص لحالات فيروس كورونا، قال إن رقم 105 مخصص لتوجيه المريض إلى أقرب مستشفى، موضحا أن هناك 417 مستشفى في مختلف المحافظات تستقبل مصابي فيروس كورونا المستجد.