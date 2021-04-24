شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق نشب بمخزن عطارة وغلال غرب دير مواس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اخمد فريق الحماية المدنية بالمنيا، حريق نشب، بمخزن عطارة وغلال، غرب دير مواس، جنوب المنيا، دون أضرار بشرية .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمخزن عطارة وغلال، ملك عبد الجواد ابو العلا حسن، مقيم غرب كمين دلجا، بمركز دير مواس، نتيجة ماس كهربائي .

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، دون أضرار بشرية، بينما تسبب في خسائر مادية، تنحصر في محتويات المخزن .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.