شكرا لقرائتكم خبر عن 321 مليار جنيه للدعم والمنح بمشروع الموازنة.. و87 مليارا للسلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

ونستعرض فيما يلى مخصصات الدعم للمؤسسات غير المالية وفقا للتقسيم الاقتصادى لمشروع الموازنة العامة للدولة:

- بلغت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه

- بلغت مخصصات دعم المواد البترولية نحو 18 مليارا و411 مليون جنيه

- بلغت مخصصات دعم تنشيط الصادرات نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه

- بلغت مخصصات دعم المزارعين نحو 664 مليونا و535 ألف جنيه

- بلغت مخصصات دعم نقل الركاب نحو مليار و795 مليون جنيه

- بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية نحو 3 مليارات و721 مليونا و100 ألف جنيه

- بلغت مخصصات دعم تنمية الصعيد نحو 250 مليون جنيه

- وتحت بند "أخرى" تم تخصيص مبلغ 14 مليارا و24 مليونا و345 ألف جنيه

وقد بلغت جملة الاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 2 تريليون و461 مليارا و14 مليون جنيه، منها نحو تريليون و837 مليارا و722 مليون جنيه مصروفات.