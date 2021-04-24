لهذا السبب.. طائرة بمطار القاهرة تقلع براكبة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي واقعة غريبة، حيث أقلعت الطائرة السودانية براكبة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة، وذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار، بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصًا على سلامة باقي الركاب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن أطباء الحجر الصحي فوجئوا براكبة سودانية "رانيا .م .ف" 42 عاما، تحمل تحليل PCR إيجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، وعلى الفور تم منع دخولها البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.

وتابعت المصادر، "تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصًا علي سلامة الركاب، وقامت سلطات المطار بالتحدث معه أكثر من مرة لإقناعه عن قراره، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة، ويتم صعودها بـ"بدلة" عزل طبي، إلا أن قائد الرحلة رفض".

وأضافت المصادر، أنه بعد 5 ساعات من المحادثات، تقرر صعود الراكبة واحدها إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم، وتم إلغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكبًا، 7 مصريين، و22 سودانيا، كما تقرر إلغاء سفر 8 من أفراد طاقم الطائرة، وتم نقلهم جميعا إلى فندقين قريبين من المطار، وذلك لحين وصول رحلة ثانية للسفر عليها إلى الخرطوم.