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لأول مرة.. معرض لبيع منتجات الحرف التراثية بقصور الثقافة غدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، أن افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي تنظمه الهيئة مساء غد في السور الشمالي بالجمالية، سيشهد إقامة أول معرض لبيع الحرف اليدوية والتراثية لمنتجات الهيئة.

وقال عواض في تصريحات خاصة لمصراوي: لأول مرة يتم بيع منتجات الهيئة بأسعار رمزية بعد تسعيرها رسميا، بعد أن كانت مهملة في المخازن دون الاستفادة منها، وهو تحول نوعي مهم في أداء الهيئة.

وأضاف: سيتم أيضا إقامة معرض كتاب لإصدارات الهيئة، كما سيتم إقامة احتفالية فنية كبرى للموسيقى العربية، وسيشارك بها حوالي ٦٠ عازف من كل أقاليم مصر، في احتفالية توازي احتفالية الفنون الشعبية التي أقيمت في افتتاح قصر ثقافة العريش، وشارك بها فنانوا الهيئة من كل محافظات مصر.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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