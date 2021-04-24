ضبط ٣ أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت مباحث التموين مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية في محافظة الغربية.

وتم ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة.

مالك المحل كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.