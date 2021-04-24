شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع مشروعات «حياة كريمة» بـ ٨ محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الجولات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط وسوهاج والأقصر والمنيا وبنى سويف، لمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن الوزير أعطى تكليفات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظات في اطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشرف الوزارة على المشروعات المنفذة من خلالها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الجمعة، الانتهاء من إجراءات حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزًا بـ317 وحدة قروية، بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنًا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية في المبنى نفسه والاستخدام في أكثر من غرض، مؤكدا أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولًا بأول جميع تطورات الموقف التنفيذى لمبادرة «حياة كريمة».