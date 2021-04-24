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تحرير 8 محاضر ذبح خارج السلخانة في الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية للمرور على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والاسماك وكذلك اماكن تخزينها في الثلاجات .

واسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ذبح خارج السلخانة باجمالي وزن 10كجم ، وذلك لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية و الدكتور محمد بشار المدير العام لمديرية الطب البيطري بالأقصر وباشراف د. امال اديب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم .

كما تمكنت لجنة مكونة من د. سامية فريد مدير ادارة الزينية البيطرية بالاشتراك مع مديرية التموين وشرطة المسطحات والبيئة من تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة باجمالي وزن 6 كجم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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