شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 8 محاضر ذبح خارج السلخانة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية للمرور على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والاسماك وكذلك اماكن تخزينها في الثلاجات .

واسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ذبح خارج السلخانة باجمالي وزن 10كجم ، وذلك لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية و الدكتور محمد بشار المدير العام لمديرية الطب البيطري بالأقصر وباشراف د. امال اديب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم .

كما تمكنت لجنة مكونة من د. سامية فريد مدير ادارة الزينية البيطرية بالاشتراك مع مديرية التموين وشرطة المسطحات والبيئة من تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة باجمالي وزن 6 كجم.