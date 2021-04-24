شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة يوم السبت 24-4-2021 فى 78 مدينة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية جدول مواقيت الصلاة عن يوم السبت 24-4-2021، والذى يتضمن مواعيد الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين بالإضافة إلي موعد شروق الشمس.

وارتفع معدل البحث عن مواعيد الأذان وخصوصًا موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب واللذان يرتبطا بموعد السحور والإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر موقع دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة فى 78 مدينة مصرية والذى أعدته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وننشر جدول مواقيت الصلاة عن يوم 12 رمضان نقلاً عن بوابة هيئة المساحة المصرية فى جميع محافظات مصر كما يلي:

المدينة موعد أذان الفجر موعد شروق الشمس موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:46 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م الإسكندرية 03:48 ص 05:22 ص 11:58 ص 03:36 م 06:35 م 07:59 م طنطا 03:45 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:31 م 06:30 م 07:54 م المنصورة 03:43 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:30 م 06:29 م 07:53 م الزقـازيق 03:43 ص 05:17 ص 11:52 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م أسيــوط 03:53 ص 05:22 ص 11:53 ص 03:26 م 06:25 م 07:45 م سـوهاج 03:52 ص 05:21 ص 11:51 ص 03:23 م 06:22 م 07:41 م بنى سويف 03:49 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:49 م المنـيـا 03:52 ص 05:23 ص 11:55 ص 03:29 م 06:28 م 07:48 م قـــنا 03:49 ص 05:18 ص 11:47 ص 03:18 م 06:17 م 07:36 م أســوان 03:53 ص 05:19 ص 11:46 ص 03:14 م 06:14 م 07:31 م مطـروح 03:58 ص 05:33 ص 12:09 م 03:47 م 06:46 م 08:10 م الغردقـة 03:42 ص 05:12 ص 11:43 ص 03:15 م 06:14 م 07:34 م الخارجـة 04:00 ص 05:28 ص 11:57 ص 03:27 م 06:26 م 07:45 م الإسماعيلية 03:40 ص 05:14 ص 11:49 ص 03:26 م 06:25 م 07:48 م دميـاط 03:40 ص 05:15 ص 11:51 ص 03:29 م 06:28 م 07:52 م السـلوم 04:06 ص 05:41 ص 12:17 م 03:56 م 06:54 م 08:19 م نويـبع 03:34 ص 05:06 ص 11:39 ص 03:14 م 06:13 م 07:35 م حلايــب 03:41 ص 05:06 ص 11:31 ص 02:56 م 05:57 م 07:13 م شرم الشيخ 03:39 ص 05:09 ص 11:41 ص 03:14 م 06:13 م 07:34 م الفـيــوم 03:49 ص 05:21 ص 11:55 ص 03:30 م 06:29 م 07:51 م 06-أكتوبر 03:47 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:31 م 06:29 م 07:52 م كفر الشيخ 03:44 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:32 م 06:31 م 07:55 م الحامول 03:43 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:31 م 06:30 م 07:54 م بلطيم 03:43 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:32 م 06:30 م 07:55 م طابا 03:35 ص 05:07 ص 11:41 ص 03:16 م 06:15 م 07:37 م راس سدر 03:41 ص 05:14 ص 11:47 ص 03:23 م 06:22 م 07:44 م الطور 03:41 ص 05:11 ص 11:44 ص 03:17 م 06:16 م 07:37 م دهب 03:36 ص 05:08 ص 11:40 ص 03:14 م 06:13 م 07:34 م ابوزنيمة 03:41 ص 05:13 ص 11:46 ص 03:21 م 06:19 م 07:41 م راس غارب 03:41 ص 05:12 ص 11:45 ص 03:19 م 06:18 م 07:39 م القصير 03:43 ص 05:11 ص 11:41 ص 03:11 م 06:11 م 07:30 م برنيس 03:43 ص 05:09 ص 11:36 ص 03:03 م 06:03 م 07:20 م سفاجة 03:43 ص 05:12 ص 11:42 ص 03:14 م 06:13 م 07:33 م مرسى علم 03:43 ص 05:10 ص 11:39 ص 03:08 م 06:07 م 07:25 م شلاتين 03:44 ص 05:09 ص 11:36 ص 03:01 م 06:02 م 07:19 م سيدى برانى 04:02 ص 05:38 ص 12:14 م 03:53 م 06:52 م 08:16 م الضبعة 03:54 ص 05:29 ص 12:04 م 03:42 م 06:41 م 08:04 م العلمين 03:53 ص 05:27 ص 12:02 م 03:40 م 06:38 م 08:02 م واحة سيوة 04:11 ص 05:43 ص 12:16 م 03:51 م 06:50 م 08:12 م موط (الداخلة ) 04:06 ص 05:34 ص 12:02 م 03:32 م 06:32 م 07:50 م الفرافرة 04:06 ص 05:35 ص 12:06 م 03:38 م 06:37 م 07:57 م البويطى 03:59 ص 05:30 ص 12:02 م 03:36 م 06:35 م 07:56 م باريس 04:01 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:24 م 06:24 م 07:42 م المحلة الكبرى 03:44 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:32 م 06:30 م 07:54 م الحمام 03:45 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:32 م 06:30 م 07:54 م نجع حمادى 03:51 ص 05:20 ص 11:49 ص 03:20 م 06:19 م 07:38 م بورسعيـد 03:38 ص 05:13 ص 11:49 ص 03:27 م 06:25 م 07:50 م السـويس 03:41 ص 05:14 ص 11:48 ص 03:24 م 06:23 م 07:45 م العريـش 03:33 ص 05:07 ص 11:43 ص 03:21 م 06:19 م 07:43 م الطور 03:41 ص 05:11 ص 11:44 ص 03:17 م 06:16 م 07:37 م دمنـهـور 03:46 ص 05:20 ص 11:56 ص 03:34 م 06:32 م 07:56 م ادفو 03:51 ص 05:18 ص 11:47 ص 03:16 م 06:15 م 07:33 م اسنا 03:51 ص 05:19 ص 11:48 ص 03:17 م 06:17 م 07:35 م الأقصر 03:50 ص 05:18 ص 11:47 ص 03:17 م 06:17 م 07:36 م القاهرة الجديدة 03:45 ص 05:18 ص 11:52 ص 03:29 م 06:27 م 07:50 م توشكى 04:01 ص 05:27 ص 11:52 ص 03:18 م 06:19 م 07:35 م الدلنجات 03:47 ص 05:20 ص 11:56 ص 03:33 م 06:32 م 07:56 م كاترين 03:39 ص 05:10 ص 11:42 ص 03:17 م 06:15 م 07:37 م السادات 03:48 ص 05:21 ص 11:56 ص 03:33 م 06:31 م 07:55 م الصالحية الجديدة 03:42 ص 05:16 ص 11:51 ص 03:28 م 06:27 م 07:50 م العاشر من رمضان 03:43 ص 05:16 ص 11:51 ص 03:27 م 06:26 م 07:49 م العاصمة الادارية الجديدة 03:45 ص 05:17 ص 11:52 ص 03:28 م 06:27 م 07:49 م العبور 03:44 ص 05:18 ص 11:52 ص 03:29 م 06:27 م 07:50 م الفشن الجديدة 03:50 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:29 م 06:28 م 07:49 م المنصورة الجديدة 03:44 ص 05:18 ص 11:55 ص 03:33 م 06:32 م 07:56 م النوبارية الجديدة 03:42 ص 05:15 ص 11:51 ص 03:28 م 06:26 م 07:50 م بدر 03:52 ص 05:25 ص 12:00 م 03:36 م 06:35 م 07:58 م بنى مزار الجديدة 03:44 ص 05:15 ص 11:48 ص 03:22 م 06:21 م 07:42 م بورسعيد الجديدة سلام 03:36 ص 05:10 ص 11:46 ص 03:24 م 06:22 م 07:46 م بئر العبد الجديدة 03:42 ص 05:16 ص 11:52 ص 03:29 م 06:28 م 07:52 م توشكى الجديدة 04:02 ص 05:27 ص 11:53 ص 03:19 م 06:19 م 07:36 م حدائق العاصمة 03:41 ص 05:14 ص 11:48 ص 03:25 م 06:23 م 07:46 م رشيد الجديدة 03:31 ص 05:05 ص 11:41 ص 03:19 م 06:18 م 07:42 م رفح الجديدة 03:45 ص 05:19 ص 11:55 ص 03:33 م 06:32 م 07:56 م سفنكس الجديدة 03:44 ص 05:17 ص 11:52 ص 03:28 م 06:27 م 07:49 م شرق العوينات 03:56 ص 05:21 ص 11:47 ص 03:12 م 06:13 م 07:29 م غرب النوبارية 03:41 ص 05:14 ص 11:50 ص 03:27 م 06:25 م 07:49 م