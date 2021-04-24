شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2.. "عمر القاضي" الذى تنبأ بشهادته.. قصة كمين بطل 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور اسم البطل عمر القاضي في مسلسل الاختيار 2، الذي يوثق تضحيات رجال الشرطة، يعد "القاضي" أحد الأبطال الذين سجلوا أسماؤهم في سجل الشرف، وأطلق اسمه على دفعة 2019 شرطة.

النقيب عمر القاضى، بطل من طراز خاص، توفى والده وهو طالب بكلية الشرطة، وكانت والدته تضع آمال كبيرة عليه، وعقب تخرجه عمل بالأمن المركزى، وعرف القاضى بين زملائه بالجدية والحزم والتدين وحبه لعمله ومساعدته المستمرة للآخرين.

أصيب القاضى، فى حادث سابق ولكنه كان مشغول دوما بعمله وتفانيه فيه، ورغبته المستمرة فى الاستشهاد، حيث كتب عدة تدوينات، أبرزها: "لكل أجل كتاب، عيدوا انتم وأنا هستناكم هنا"، "ربما الموت يقترب منى وأنا لا أشعر به لطفك يا الله فى سكرة موتى أن تكون خاتمتى حسنة ثم الجنة".

استشهد البطل فى كمين البطل 14 بسيناء الحبيبة، مع تكبيرات عيد الفطر المبارك، لتزفه الملائكة بطلا وشهيدا لجنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء.

وفي تصريحات سابقة، قالت والدة البطل:"مش حاسة إن حد ناسى ابنى هو كان أول واحد اتصاب وآخر واحد استشهد أن مبسوطة بيه لأنه كان راجل، وكنت متوقعة منه كده، عمر كان خير جدا ".