شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين بمسجد حي الأمل بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد حي الأمل بالخارجة.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة موقف الترخيص لحظائر الماشية وحل مشكلة الصرف الصحي بمبني حضانة الطفل الكائنة بالحي بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، وكذلك دراسة إمكانية السماح بإضافة غرفة للوحدات السكنية بالحي أسوة بما تم ببعض أحياء المدينة.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لإنشاء دار مناسبات لخدمة أهالي الحي بعد قيامهم بالمساهمة َالمشاركة بأعمال الإنشاء.