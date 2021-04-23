شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفض 3 جنيهات».. سعر الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر فى نهاية التعاملات، اليوم الجمعة ، 23 أبريل 2021، بعدما حقق استقرارا فى صباح الجمعة ، وسط حالة من الترقب بين المتداولين ومحبى اقتناء الذهب بسبب حالة التذبذب التى يعانى منها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وشهد سعر الذهب عالميا تراجعا خلال تعاملات الجمعة رغم انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وذلك بسبب صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.5%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 784.52 جنيه، وكانت بداية التعاملات اليوم الجمعة 787.75 جنيه ، محققا انخفاضا قدره 3 جنيهات تقريبا، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في نهاية التعاملات الجمعة ، 1,776.67 $ وكانت بداية فى تعاملات صباح الجمعة، 1,783.88 $ ، محققة انخافاضا قدره 17 دولارا .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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