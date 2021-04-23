شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء مراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد الإصابات ومتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق الورش والمحال.

كما استعرض موقف العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيبا بالمواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم بالتزامن مع بدء الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

من ناحية أخرى، وجه الزملوط بإعداد تقرير عن موقف أراضي مبادرتي النخيل والحرير بكافة المراكز ومدي جدية المستفيدين منهما لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستفيدين غير الجادين.