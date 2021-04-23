شكرا لقرائتكم خبر عن مُحاور السيدة صاحبة عبارة «هي الفلوس دي حلال؟» يكشف كواليس تصوير الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«هي الفلوس دي حلال؟..أصل ما شقتش بيهم» بهذه الكلمات تصدر فيديو المذيع أحمد رأفت خلال تقديمه هدية مالية لإحدى السيدات في الشارع قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا، خاصة تويتر بسبب رد السيدة.

في التفاصيل، بث أحمد رأفت فيديو جديد له لمسابقة يحرص على القيام بها يتم من خلالها تقديم هدايا متنوعة للكثير من المارة في الشارع، هذه المرة قابل رأفت هذه السيدة، والتي قام بتوجيه سؤال لها وعقب إجابتها، قدم لها الهدية المالية.

ولكن رد السيدة كان صادمًا لرأفت ولفريق العمل، حيث قالت له: «أخذ الفلوس..أنت بتتكلم جد..طب هي حلال؟»، ليرد رأفت عليها: «أيوة حلال مش هتكون حلال ليه؟»، لترد السيدة فوراً: «علشان أنا ما شقتش بيهم».

من جانبه، كشف «رأفت» في حديث لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن «هذا الفيديو ليس الأول في الانتشار الكبير له عبر السوشيال ميديا، ولكن ما حدث أمر غير متوقع».

وعن كواليس تصوير الفيديو، قال: «الفيديو كان نوعا من الدعاية لإحدى الشركات، وكان قبل شهر رمضان بأربعة أيام»، وأكمل: «السيدة صدمتنا بردها ورفضها الحصول على الأموال في البداية لولا تدخل مديرها الذي كان يشاهد عملية التصوير»، وأكمل: «ونحن نسجل مع السيدة ضاعفنا قيمة الجائزة فور كشف السيدة أنها أرملة وتقوم بتربية الأطفال».

وأكمل: «السيدة كانت لا تعلم أن هناك ما يسمي بالمسابقات أو الهبة التي يفوز بها الكثير»، وعن ردة الفعل، قال: «ردة الفعل كبيرة جداً هناك عدد كبير من رجال الأعمال يحاولون الوصول إلى السيدة التي لا نعلم عنها أي شيء حتى الآن، ونسعى للوصول لها بأي شكل من الأشكال».

واختتم حديثه: «ما حدث خلال 24 ساعة فقط من بث الفيديو هو توفيق من الله عز وجل بجانب جهد وتعب فريق العمل بشكل كامل.. الحمدلله ربنا جعلنا سبب أن نتواجد في طريق هذه السيدة».