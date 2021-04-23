شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بني سويف : لا زيادة في تعريفة المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت محافظة بني سويف على أنه لا توجد أي زيادة في أسعار تعريفة الأجرة على مستوى كافة خطوط سير سيارات الأجرة بدائرة المحافظة، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى «أبريل، يونيو» ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار التي تم العمل بها في الربع «يناير، مارس»، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82ـ، و775قرشًا/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرشًا/لتر بنزين أوكتين 95.

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، تقوم الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بمواصلة جهود ضبط الخدمة بمواقف سيارات الأجرة وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن.