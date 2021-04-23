شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة، للاطمئنان على الوضع الصحى والوبائى لفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة ألهام الجبلاوى وكيل مديرية الشؤون الصحية ، والدكتور إسماعيل العربي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة .

واستعرض محافظ الأقصر استعدادات المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والسلوكيات الخاصة بشهر رمضان، وموقف المحافظة من الاستعدادات الصحية وعدد الآسرة المجهزة بالرعاية المركزة بكل مستشفى، كما استعرضت اللجنة الطبية توافر كميات الأكسجين بالمحافظة، سواء أسطوانات أو الأكسجين السائل.

وقال مسؤولو الصحة بالمحافظة إن المستشفيات بصدد استقبال عدد كبير من المولدات التى تكفى حتياجات المواطنين المتعافين من فيروس كورونا حال احتياجهم لأكسجين منزلى بعد التعافى وخروجهم من المستشفيات.

وأكد مسؤولو الصحة أن المحافظة بصدد افتتاح 4 أفرع أخرى جديدة فى مراكز مختلفة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين فى أسنا وأرمنت والطود والقرنة، بالإضافة للمركز الحالى وهو مستشفى حميات الأقصر ، وناشدت اللجنة المواطنين بسرعة التسجيل فى الموقع الإلكترونى الرسمى للقاحات ، حرصا على حياتهم مع التأكيد على ضرورة تطبيق المواطنين الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعى وغسل الأيدى باستمرار بالماء والصابون وتطهير البيئة المحيطة.

ونفى مسؤولو الصحة ما يشاع حول نقص عدد الأسرة أو الأكسجين، مؤكدين على أن الوضع الصحى والوبائى آمن تماما ، ولا يوجد ما يدعو للقلق، وأن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى داخل الرعاية المركزة أو القسم الداخلى.