شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو» تحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت منظمة اليونسكو العالمية يوم 23 إبريل من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف؛ بهدف تسليط الضوء على القوة السحرية للكتاب بوصفه جسرًا يربط بين الأجيال والثقافات المختلفة، وكذلك لإبراز مكانة المؤلفين، وتوعية العالم بقوانين حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية له.

تم اختيار هذا التاريخ لأنه يصادف ذكرى وفاة عدد من أبرز الكُتاب؛ مثل وليم شكسبير، وميغيل دى سرفانتس، وإنكا غارسيلاسو دى لافيغا.