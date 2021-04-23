شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: من فقد عضوًا من جسده أثناء مواجهة الإرهاب فإنه يسبقه إلى الجنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن من أصيب في مواجهة الإرهاب أو فقد بعض من أعضائه فقد سبقته إلى الجنة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن من فقد عضو من أعضاءه في الحروب بشره سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بالجنة، كما حدث لعدد من الصحابة فقال لهم الرسول محمد «سبقته إلى الجنة»، فهذا العضو الذي قطع من الشخص المحارب ذهب إلى الجنة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشخص المحارب الذي فقد أجزاء من جسده نجد أن حلت عليه السكينة والاطمئنان، ويشعر بها بقية عمره، فليس هناك من جزع وفزع.