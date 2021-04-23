شكرا لقرائتكم خبر عن منهج شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021 .. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع البحث على موقع جوجل مع اقتراب موعد الامتحانات المجمعة عن منهج شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021، وأيضًا موعد امتحان الصف السادس الابتدائي، وكذلك صفحة النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي.

منهج شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021

ويتضمن مقرر شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021 خمس مواد أساسية وهي: اللغة العربية- اللغة الإنجليزية - مادة الدراسات الاجتماعية - مادة الرياضيات - مادة العلوم ، ونستعرض مقرر المواد الخمس كما يلي:

مقرر مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي لشهر أبريل

الوحدة الثانية درس من الحياة وفي منتصف الطريق والصديقان، وكعكة السكر - النصوص: في رحاب الإنسانية وأيام الطفولة، بالإضافة إلى الوحدة الثالثة درس آداب وقيم ودرس دعنا نتحاور- النحو: إعراب الفعل المضارع والأفعال الخمسة وإعرابها و النكرة والمعرفة - القصة: الفصل السادس من قصة علي مبارك.

مقرر مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي لشهر أبريل

تابع الوحدة الأولى: الدرس الخامس والدرس السادس، والوحدة الثالثة: الدرس الثالث والدرس الرابع.

مقرر مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي لشهر أبريل

الجغرافيا: تابع الوحدة الأولى: الدرس الثالث و الرابع، والوحدة الثانية: الدرس الأول.

التاريخ: تابع الوحدة الثالثة: الدرس الثاني والوحدة الرابعة: الدرس الأول.

مقرر مادة العلوم للصف السادس الابتدائي لشهر أبريل

الوحدة الثانية الدرس الأول، وأنشطته والدرس الثاني وأنشطته.

مقرر مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي لشهر أبريل

الوحدتين 8 و 9 من صفحة 13 إلى 24 .

منهج شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي عن شهر أبريل الإمتحانات المجمعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021 هو موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف السادس الابتدائي عن شهر إبريل 2021.

وقررت وزارة التربية والتعليم أن يكون أداء الامتحانات شهريًا وذلك بناءً على تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لجميع سنوات النقل وهي الصف الرابع والخامس الابتدائي وكذلك الصف السادس الابتدائي من المرحلة الابتدائية، وأيضًا الصف الأول والصف الثاني الإعدادي ، وذلك لجميع المواد التي تضاف إلى المجموع وذلك فى شهور مارس وأبريل ومايو، ويُطلق عليها الامتحانات المجمعة.

النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

خصصت وزارة التربية والتعليم صفحة من خلال موقعها الإلكتروني ووضعت عليها النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي ويمكن مطالعة آخر مستجدات النماذج الاسترشادية وتحميلها من خلال الضغط هـنـــا .

موعد عرض النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي على قناة مدرستنا

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