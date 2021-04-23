شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام موافي : «أوجاع الصدر لا يستهان بها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أوجاع الصدر لا يستهان بها بتاتا، مطالبا من يعاني من أمراض في الصدر بأن يفحص نفسه ويعمل رسم قلب بالمجهود ويكون بعد مرور فترة من الألم.

وأضاف «موافي»، خلال برنامج «رب زدني علما»، الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، الجمعة، أن هناك مجموعة من أدوية الضغط تجعل نبضات القلب غير سريعة، لافتًا إلى أن هذه الأدوية لجميع الأطباء.

وأوضح أن هناك دواء يمنح للمريض في الوريد يسرع نبضات القلب، مضيفًا أن نتيجة رسم القلب لو كانت إيجابية تشير لوجود ضيق في الشريان التاجي وقد يحتاج لقسطرة أو أشعة مقطعية.