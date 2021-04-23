شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى العاشر من رمضان .. مفتى الجمهورية يوجه رسالة لأسر الشهداء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رسالة إلى أسر الشهداء في ذكرى العاشر من رمضان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة أن الحزن انفعال طبيعي لأي إنسان، مطالبا ألا يدخل الحزن الشخص في دائرة الجزع الشديد.

وكشف مفتي الجمهورية عن أنه خلال لقائه مع أحد أسر الشهداء لتكريمهم منذ نحو 7 سنوات، قال إنه لو كشفت الحجب بين الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه، لفرحنا فرحًا شديدًا بمنزلة الشهيد.

وأضاف شوقي علام أنه بعد حديثه السابق مع أسر الشهداء وجد «زغاريد» من جانب السيدات المتواجدات في حفل تكريم أسر الشهداء.