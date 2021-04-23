شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون طقس القاهرة لطيفًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويتوقع أن يكون الطقس معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء والوجه البحري، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيها يتراوح ما بين متر ونصف ومترين والرياح شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيها يتراوح ما بين مترين ونصف و3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجة الحرارة ترتفع فى القاهرة وشمال البلاد وتنخفض فى الصعيد

ترتفع درجات الحرارة السبت عن درجات الحرارة اليوم الجمعة فى الشمال والقاهرة بينما تنخفض فى مطروح والصعيد، ففى القاهرة كانت درجة الحرارة اليوم فى القاهرة 29 درجة للعظمى فى حين كانت درجة الحرارة المتوقعة غدًا 31 درجة، وكانت درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم 24 درجة ومن المتوقع أن تكون غدًا 26 درجة، فى حين كانت درجة الحرارة اليوم في مطروح 26 درجة ويُتوقع أن تكون غدًا 23 درجة، وفى قنا كانت اليوم 40 درجة فى حين يُتوقع أن تكون غدًا 39 درجة، وفى أسوان كانت درجة الحرارة اليوم 42 درجة فى حين يُتوقع أن تكون غدًا 41 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت فى مصر

البيان العظمي الصغري المحسوسة درجة الحرارة في القاهرة 31 17 31 درجة الحرارة في الإسكندرية 26 16 26 وادي النطرون 28 15 28 درجة الحرارة في طنطا 28 15 28 شبين الكوم 29 17 29 دمنهور 26 15 26 بلطيم 25 16 25 مطروح 23 15 23 السلوم 29 14 29 سيوة 34 12 34 بورسعيد 24 17 24 دمياط 25 16 25 الزقازيق 28 16 28 المنصورة 29 15 29 الإسماعيلية 33 15 33 السويس 33 16 33 العريش 25 14 25 رفح 25 16 25 راس سدر 28 22 28 نويبع 35 22 35 طابا 32 23 32 كاترين 30 22 30 الطور 28 23 28 شرم الشيخ 35 24 35 الغردقة 35 23 35 درجة الحرارة في الفيوم 35 22 35 درجة الحرارة في بني سويف 35 21 35 درجة الحرارة في المنيا 35 21 35 درجة الحرارة في أسيوط 36 22 36 درجة الحرارة في سوهاج 39 23 39 درجة الحرارة في قنا 39 25 39 درجة الحرارة في الأقصر 39 26 39 درجة الحرارة في أسوان 41 28 41 ادفو 41 28 41 ابو سمبل 38 28 38 الوادي الجديد 38 24 38 حلايب 32 25 32 شلاتين 36 24 36

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