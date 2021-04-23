شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تحتفل بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة شمال سيناء، الجمعة، بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء وعيدها القومي من خلال عدد من الفعاليات التي جرت بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وبدأت احتفالات المحافظة بقيام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور محمود عبدالخالق الفخراني، مساعد وزير الأوقاف، بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب في مدينة العريش، بعد إنشائه بتكلفة مليون و750 ألف جنيه بالجهود الذاتية، بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

بعدها افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور، حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض «سيناء مستقبلنا المشرق»، بجامعة العريش، حيث يضم عددا من المشغولات والملابس البدوية وأعمال الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والإكسسوارات والحلى المتنوعة، والأطعمة والحلوى، بجانب اللوحات الفنية المرسومة بمختلف الخامات.

وشهد المحافظ احتفال جامعة العريش، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتضمن الاحتفال تحية العلم من ساحة الجامعة بضاحية السلام بالعريش، بجانب أنشطة فنية ورياضية وثقافية متنوعة لطلبة الجامعة، فضلًا عن تكريم أسر الشهداء.

معرض سيناء مستقبلنا المشرق

معرض سيناء مستقبلنا المشرق

معرض سيناء مستقبلنا المشرق

معرض سيناء مستقبلنا المشرق

افتتاح مسجد الشهيد شراب

افتتاح مسجد الشهيد شراب

احتفال جامعة العريش

احتفال جامعة العريش

احتفال جامعة العريش

احتفال جامعة العريش