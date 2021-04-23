شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع تسليم كفر الشيخ أول سيارة خدمات متنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية تسلّم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أول سيارة متنقلة تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة بالمحافظة.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن المتابعة تأتي في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة، وفى ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين كمنافذ بالمناطق عالية الكثافة.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، قاما هذا الأسبوع بتسليم ٨ محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر وأسوان، عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة.