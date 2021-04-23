شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في بوجمبورا يلتقي وزير دفاع بوروندي لمناقشة تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير ياسر العطوي سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي وزير الدفاع البوروندي Alain Tribert MUTABAZI حيث جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها وفي ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البوروندية حالياً في إطار الزيارة الناجحة للرئيس البوروندي "إيفارست ندايشيميي" لمصر الشهر الماضي ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي واتفاق الرئيسين على أهمية دعم وتعزيز علاقات البلدين واعتماد العديد من الخطوات التنفيذية في هذا الصدد.

أكد وزير الدفاع البوروندي خلال اللقاء على اعتزازهم الكبير بالدور المصري الرائد والمؤثر على الساحة الإفريقية وباعتبار مصر الشقيقة الكبرى للدول الإفريقية، كما أشاد الوزير البوروندي بحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والعون للدول والشعوب الإفريقية وهو ما يعبر بوضوح عن اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي الأصيل وحرصها على استمرار تطوير العلاقات الوثيقة مع كافة الدول الإفريقية وتحقيق طموحات وآمال الشعوب الإفريقية في الرخاء والتقدم والاستقرار وفي ظل العديد من التحديات المختلفة التي يواجها عالم اليوم وفي مقدمتها تحدي مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، نوه السفير المصري خلال اللقاء إلى الوتيرة الملحوظة في خطوات دعم وتنمية العلاقات المصرية البوروندية مؤكداً على حرص كافة الجهات والمؤسسات المصرية الرسمية على سرعة تنفيذ كافة تكليفات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات مع بوروندي ونقلها لمستوى العلاقات الاستراتيجية الكاملة المحققة لآمال وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.