شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: سعر البنزين زاد بنسبة 34% عن يناير الماضى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن تذبذبات شديدة حدثت في أسعار البترول على المستوى في الأشهر الماضية، موضحًا أن سعر البترول حاليا زاد بنسبة 34% عن شهر يناير الماضى، وأن العالم يمر بظروف صعبة نتيجة أزمة كورونا، وهو ما دفع اللجنة إلى تقييم الوضع في فترة أطول للوصول إلى سعر يغطى التكلفة حتى لا تزيد التكلفة بشكل أكبر على المواطن مراعاة للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله بسبب أزمة كورونا، ومن ضمنها الاقتصاد المصرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج اليوم المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك 3 عوامل مؤثرة فى هذه المعادلة، الأول هو سعر خام برنت، وهو خام القياس للبترول العالمى، والثانى هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والثالث هو التكاليف وأعباء التداول.

وتابع، أن قرار زيادة أسعار البنزين، يأتى وفق معادلة يجرى تطبيقها، إذ تتوقف على أكثر من عامل، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تجتمع كل 3 أشهر، وتدرس العوامل المؤثرة فى هذه المعادلة، مضيفا أن مصر لا تبيع المواد البترولية بالسعر العالمى المنتج فى الأسواق العالمية، لكنها تبيع وفق سعر تكلفة إنتاج البنزين محليا، وبالتالي يجرى تطبيق المعادلة فيما يتعلق بسريان الأسعار فى السوق المحلية.