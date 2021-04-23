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ضبط مالك مجزر دواجن في القاهرة يتاجر بـ"صحة الغلابة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة؛ لاتهامه بطرح منتجات فاسدة.

وشملت المضبوطات 1,88 طن "مقطعات وفيليه دواجن" بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

التحريات أشارت إلى أن مالك المجزر كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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