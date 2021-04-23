قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان بأن الهيئة تؤكد على أخلص معاني التقدير والوفاء لما قدمه رجال جيش مصر العظيم من تضحيات وبطولات لحماية الوطن عبر التاريخ القديم والحديث شهد بها الداني والقاصي وكانت أساسًا لبناء مصر الحديثة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار والرخاء.

وأضاف البيان "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العريق من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".