ضبط 5 ملايين عبوة وقرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وشملت المضبوطات 353 ألفا و800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها بالأسواق، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وبتطوير مناقشته، أرشد عن مخزن آخر ضبط بداخله 5 ملايين عبوة وقرص من ذات الأنواع تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.