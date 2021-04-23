"نقابة مهندسي القاهرة": توفير فرص تدريبية متميزة للأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس هشام أبوسنة رئيس النقابة بروتوكول تعاون مع أحد الشركات التكنولوجيا وهي إحدى الشركات الرائدة في الدورات الهندسية في التخصصات المختلفة، يأتي ذلك في إطار اهتمامها الدائم بتوفير فرص تدريبية جديدة لأعضائها.

وقال المهندس حسام هاشم عضو مجلس نقابة مهندسي القاهرة ورئيس لجنة التدريب إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور النقابة لرفع مستوي الزملاء المهندسين في مختلف النواحي الهندسية، لافتاً الى أن نقابة القاهرة دوما لديها كل ما هو جديد في ملف تدريب المهندسين خاصة الشباب منهم وذلك لتقليل الفجوة بين ما تم دراسته وبين سوق العمل، مشيراً الى أن هذه الدورات لا تقتصر علي شباب المهندسين فقط لكنها تشمل جميع الأعمار والتخصصات حني درجة الاستشاري.

وأضاف عضو مجلس نقابة مهندسي القاهرة، في بيان البوم أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص علي أن تقدم هذه الدورات بجودة عالية للوصول لأفضل ما يمكن تقديمه للمهندس المتلقي.

وكانت نقابة مهندسي القاهرة مؤخراً قد قامت بتجهيز جزء من مقرها القاطن بشارع عماد الدين بوسط القاهرة ليكون إضافة جديدة لمركز التدريب الخاص بها بمقر النقابة الرئيسي في مدينة نصر.