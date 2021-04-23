شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كاملة للطيران بين مصر وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى أمس، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما فى ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه إلى أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فاعلة فى اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أشاد الرئيس الروسى بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين، والإنجازات الملموسة التى حققتها مصر فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إلى ذلك، أعاد قرار استئناف حركة الطيران الروسية الأمل من جديد فى زيادة الإشغالات فى الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية، إن الفنادق والقرى السياحية مستعدة لعودة السياحة الروسية بعمالة مدربة وبفنادق على أعلى مستوى وإجراءات احترازية ووقائية.

وأوضح كامل أبوعلى، رئيس جمعية «مستثمرو البحر الأحمر» أن استئناف حركة الطيران مع الجانب الروسى، خاصة الطيران العارض، سيأتى بأعداد متوسطة وفوق المتوسطة فى البداية، نتيجة لاشتياق الروس لزيارة المقصد السياحى المصرى، متوقعًا أن تكون ذروة الأعداد فى سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن المنتجعات والفنادق جاهزة، لكن حجم السوق الروسية، التى تعد السوق رقم 1 بالنسبة لمصر، يُقدر بما يقرب من 3 ملايين سائح، ما يعنى أننا فى حاجة لرفع معدلات الطاقة الاستيعابية للفنادق من 50% إلى 80%.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، إن عودة الرحلات السياحية ستكون تدريجية، متوقعًا أن تبدأ بـ4 طائرات لكل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، إلى جانب أن هناك عددًا من الرحلات إلى القاهرة.

ولفت الدكتور مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصرى الروسى، إلى أن استئناف الرحلات بالتأكيد أمر إيجابى جدًا لقطاع السياحة والسفر فى كلا البلدين، وطالب بضرورة أن تكون لدينا دراسة علمية ودقيقة لحجم الحركة الوافدة التى تستقبلها المقاصد المصرية حتى تتمكن من تقديم خدمات جيدة وبأسعار مناسبة.

وبدأ عدد من مسؤولى كبريات الشركات السياحية الأجنبية العاملة بالبحر الأحمر توقيع تعاقدات واتفاقات مع مسؤولى الفنادق والقرى السياحية بالغردقة لحجز أكبر عدد من الغرف بداية من مايو المقبل، استعدادًا لاستئناف الحركة السياحية الروسية.

وأكد سيد الجابرى، مدير إحدى المجموعات السياحية التى تعمل وكيلا لإحدى الشركات السياحية العالمية بروسيا، أن هناك اتصالات تمت الأيام الماضية بضرورة الاستعداد والتجهيز لعودة السياحة الروسية والبدء فى تجهيز الفنادق وزيادة عدد الغرف فى الفترة المقبلة، إذ تمثل السياحة الروسية أكبر مورد بالبحر الأحمر قبل سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015.