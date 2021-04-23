شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المصري: «زاهد الإسكندرية سيدي القباري» في «درب النور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «درب النور» قصة أحد أولياء الله الصالحين، الموجود مقامه في الإسكندرية، وعلاقته بسيدي أبو الحسن الشاذلي.

البرنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم» ويتناول قصص وحكايات أولياء الله الصالحين في مصر، بأسلوب مشوق قائم على بحث تاريخي.

ويذاع التاسعة مساءً طوال شهر رمضان.

للاستماع من .

لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts

https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

SoundCloud

https://soundcloud.app.goo.gl/kLqeN1j1Z6j2qjj49