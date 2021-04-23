شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع زيادة تعريفة الركوب .. حملات على مواقف السيارات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت محافظة الأقصر، تطبيق وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 تسليم المستهلك بسعر 650 قرشًا، وبيع لتر البنزين 92 تسليم المستهلك بسعر 775 قرشًا شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، بكافة محطات الوقود، بمدن وقرى المحافظة، للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة.

ووفق بيان المحافظة، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي لثبات أسعار السولار، وسبق وتم خفض سعر البنزين، ولم يتم خفض التعريفة، مشيرة إلى أنه ستتم حملات من صباح غد السبت، على كافة المواقف للتأكد من عدم قيام السائقين بمخالفة التعليمات والالتزام بالأجرة المحددة.

تصوير / رضوان ابو المجد