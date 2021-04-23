شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة حياة كريمة .. الكشف علي عيون 250 مواطنا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب مستقبل، اليوم الجمعة، بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية للعيون فى قرية الحوة، التابعة لمركز بيلا، بالتنسيق مع أمانة العمل الجماهيرى بالمحافظة، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب، وجمال الصيرفي أمين الحزب بمركز بيلا.

وقال الدكتور ياسرشحاتة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إن القافلة الطبية للعيون، قامت بالكشف على 250 مواطنا بقرية الحوة والقرى المجاورة مجانا، وتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية الى المستشفيات على أن يتم صرف العلاج مجانى بعد العمليات الجراحية، وعمل نظارات طبية لبعض الحالات، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل قوافل أخرى بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

مستقبل وطن يعد قافله طبيه لعلاج العيون بكفرالشيخ