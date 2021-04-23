شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات «إبريل المجمعة» لصفوف النقل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التعليم استعداداتها النهائية لعقد امتحانات «إبريل المجمعة» لصفوف النقل، إحدى طرق التقييم بالفصل الدراسى الثانى البديلة عن عقد امتحان «التيرم الثانى» استثنائيًا، وذلك فى إطار إجراءات وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى على القناة التعليمية «مدرستنا»، حيث يتم عقد امتحان الصف الرابع الابتدائى، غدًا، والخامس الابتدائى، الإثنين المقبل، والسادس الابتدائى، الثلاثاء المقبل.

وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية، فيدخل الصف الأول الإعداى، غدًا، على أن يكون لطلاب الصف الثانى الإعدادى الإثنين المقبل، فى حين تبدأ ورقيًا للصفين الأول والثانى الثانوى من بعد غدٍ.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم عقد امتحانات إبريل فى موعدها المقرر منذ نحو شهرين، وستكون بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار «كورونا».

وحذّر «شوقى»، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، من الصفحات المزوّرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنشر شائعات عن تأجيل امتحانات إبريل، مضيفًا: «احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا، لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة، ولا تعلم شيئًا كما تدّعى، أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو الفيسبوك وصفحتى هذه.. فكل هذه الشائعات هى من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان، رغم أننا لم نقل شيئًا من هذا ونوفّر البيانات الكاملة دائمًا، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية، وهذا مجرد مثال واحد، ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتساب».

وأشار «شوقى» إلى أن قرار العودة لعقد الامتحانات ورقيًا لطلاب الصفين «الأول والثانى الثانوى» خلال امتحان شهرى إبريل ومايو لا علاقة له بوجود أزمة أو عيب فى التكنولوجيا لدى الوزارة، إذ إن الهدف منه كان عدم السماح بتكرار التجاوزات التى مارسها بعض الطلاب للتحايل والغش خلال حل الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تحرص كل الحرص على تحقيق العدالة المطلوبة فى التقييم مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لتمييز الطالب المجتهد عن الذى لم يبذل أى جهد فى التعلّم.

وشدد «شوقى» على أن الوزارة أعلنت المقررات التى ستدخل فى امتحانات «أولى وثانية ثانوى»، غير أنها لم تتمكن من عقد امتحان كل مادة فى يوم منفصل، لعدم إطالة جدول الامتحان 15 يومًا، وهو ما يعنى أن الامتحانات ستشغل نصف الشهر ولن يتبقى وقت لاستكمال الدراسة فى باقى المحتوى الدراسى.

وتابع: «يمتحن الطلاب كل المواد فى امتحانات مجمعة، كل يوم مجموعة من المواد، ومدة الامتحان ساعتان أو ساعة ونصف الساعة، وهو نوع من التقييم المناسب للظروف الحالية، وستكون الأسئلة مناسبة لوقت الامتحان وعبارة عن اختيار من متعدد تقيس درجات الفهم، كما سيكون متوسط الدرجات هو الذى سينجح على أساسه الطالب».