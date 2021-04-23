شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر : لا زيادة في تعريفة المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت محافظة الأقصر على مسؤولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، للتأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين، وعدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسي مع ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة مع وضع خطة مرورية تمنع التكدس في الشوارع والميادين الرئيسية مع ضمان سير الحركة المرورية بسهولة.

من ناحية أخرى، قامت إدارة التموين بالاشتراك مع إدارة مرور الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل كامل والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والتاكسى زيادة تعريفة الركوب المقررة بما يضر بمصلحة المواطنين.

وأوضحت محافظة الأقصر أنه لا زيادة في تسعيرة المواصلات الداخلية مع ثبات أسعار المواصلات التي تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى، لثبات أسعار السولار، كما أنه سبق أن تم خفض أسعار الوقود دون تخفيض تعريفة المواصلات، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.