شكرا لقرائتكم خبر عن «الربع الحائر».. لغز مغازلة الحكومة والمواطن يظهر بأسعار وقود 2020 و2021 (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بات الـ«ربع جنيه» بمثابة حكاية ولغز بين الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية والمواطن، حيث كان آخر تحريك لأسعار البنزين بانخفاض 25 قرشا وتحديدا يوم 11 إبريل 2020، حيث استيقظ المواطنون اليوم الجمعة، على خبر تعديل في أسعار البنزين، حيث خفضت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سعر البنزين 25 قرشًا بأنواعه الثلاثة، ليظهر في الأفق وبنفس السيناريو، وبعد عام كامل رفعت لجنة التسعير البنزين بمعدل 25 قرشا أيضاً ليصبح بمثابة «الربع الحائر» بين الحكومة والمواطن.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع إبريل/ يونيو 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعها الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة كالآتي: «(6.50 جنيه للتر البنزين 80) و(7.75 جنيه للتر البنزين 92) و(8.75 جنيه للتر البنزين 95)، وتثبيت سعر بيع السولار عند (6.75 جنيه للتر)، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند (3900 جنيه) للطن».

وقرر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر «650 قرشًا».

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، حيث حدد الوزير سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر «775 قرشًا» شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

كما تحدد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر «875 قرشًا»، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

ويعمل بهذا القرار بحسب الوقائع المصرية بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 23 إبريل 2021.

وتم تحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم طبقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠٢١ وذلك كالآتى:

بنزين ٩٥ سعر اللتر ٨٧٥ قرشا

بنزين ٩٢ سعر اللتر ٧٧٥ قرشا

بنزين ٨٠ سعر اللتر ٦٥٠ قرشا

يستمر ثبات العمل بأسعار السولار والكيروسين والمازوت كما هو.

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